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В России одна из посетительниц кафе перерезала горло другой из-за сока!

24 января 2017, 12:58
В России одна из посетительниц кафе перерезала горло другой из-за сока!

Ужасное событие произошло в кафе российского Комсомольска-на-Амуре. Девушка случайно облила соком другую посетительницу заведения. Та настолько разозлилась, что разбила фужер и бросила им в жертву. Кусок стекла попал прямо в сонную артерию, и бедняшка начала истекать кровью. Только каким-то чудом, благодаря быстрой реакции свидетелей ужаса, девушку удалось спасти! Сейчас пострадавшая в больнице. А вот нападавшую задержали правоохранители. Оказывается, ей всего 23 года, и она недавно вышла из тюрьмы.

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Драки и насилие

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