В России одна из посетительниц кафе перерезала горло другой из-за сока!

Ужасное событие произошло в кафе российского Комсомольска-на-Амуре. Девушка случайно облила соком другую посетительницу заведения. Та настолько разозлилась, что разбила фужер и бросила им в жертву. Кусок стекла попал прямо в сонную артерию, и бедняшка начала истекать кровью. Только каким-то чудом, благодаря быстрой реакции свидетелей ужаса, девушку удалось спасти! Сейчас пострадавшая в больнице. А вот нападавшую задержали правоохранители. Оказывается, ей всего 23 года, и она недавно вышла из тюрьмы.