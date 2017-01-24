Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 27 января 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Несчастные случаи

Выбрать дату
RSS

Трагедия на Кучурганском водохранилище в Одесской области

24 января 2017, 13:07
Трагедия на Кучурганском водохранилище в Одесской области

Там четыре человека, двое взрослых и двое детей, провалились под лед. 32-летний мужчина и десятилетний мальчик погибли в ледяной воде. Других двух утопленников удалось спасти. Сейчас они в реанимации. Уже известно - дети пошли гулять к водохранилищу, увидели двух рыбаков и подошли к ним. Один из мужчин решил продемонстрировать прочность льда. Вдруг - он треснул, и все четверо оказались в воде. Отчаянные крики утопающих услышали селяне, косившие камыш вдоль берега.

Обсудить на Facebook
Несчастные случаи

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код
реклама

Сейчас в эфире

Сериал "Инспектор Джордж Джентли"
Сериал "Инспектор Джордж Джентли"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab