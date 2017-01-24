Трагедия на Кучурганском водохранилище в Одесской области

Там четыре человека, двое взрослых и двое детей, провалились под лед. 32-летний мужчина и десятилетний мальчик погибли в ледяной воде. Других двух утопленников удалось спасти. Сейчас они в реанимации. Уже известно - дети пошли гулять к водохранилищу, увидели двух рыбаков и подошли к ним. Один из мужчин решил продемонстрировать прочность льда. Вдруг - он треснул, и все четверо оказались в воде. Отчаянные крики утопающих услышали селяне, косившие камыш вдоль берега.