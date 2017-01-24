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В Днепре со стрельбой ловили автовора

24 января 2017, 16:51
В Днепре со стрельбой ловили автовора

Со стрельбой гнались полицейские за похитителем автомобиля в Днепре. На просьбу остановиться злоумышленник не реагировал, только увеличивал скорость и создавал угрозу жизни и здоровью прохожих. Перекрыв движение по главной магистрали, копы заставили нарушителя съехать на улицу, которая ведет к глухому переулку. Уже там - легковушку заблокировали тремя служебными машинами. Впрочем подозреваемый неожиданно двинулся задним ходом и чуть не сбил полицейского! Поэтому правоохранителям таки пришлось применить табельное оружие. В конце-концов похитителя остановили и задержали.

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