Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в столице

В Киеве неадекват после посиделок с друзьями решил промчаться на микроавтобусе вечерней столицей. Но на улице Электротехнической влетел в автомобили, которые столкнулись раньше на двадцать минут. Белый бус сбил еще и полицейскую, которая оформляла ДТП, и владелицу одной из машин, а потом даже не остановился. Напарник пострадавшей патрульной бросился догонять безумный автомобиль и смог это сделать. Оказалось, водитель был совершенно пьян, мало того - у руля стояла тарелочка с шашлыком и оливье, а на сиденье - пустая бутылка водки. Потом еще и выяснилось, что виновник аварии угнал автомобиль у своего товарища. Сейчас полиция выясняет все детали этого опасного приключения. А сбитые женщины, тем временем, приходят в себя в больнице.