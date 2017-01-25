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Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в столице

25 января 2017, 16:27
Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в столице

В Киеве неадекват после посиделок с друзьями решил промчаться на микроавтобусе вечерней столицей. Но на улице Электротехнической влетел в автомобили, которые столкнулись раньше на двадцать минут. Белый бус сбил еще и полицейскую, которая оформляла ДТП, и владелицу одной из машин, а потом даже не остановился. Напарник пострадавшей патрульной бросился догонять безумный автомобиль и смог это сделать. Оказалось, водитель был совершенно пьян, мало того - у руля стояла тарелочка с шашлыком и оливье, а на сиденье - пустая бутылка водки. Потом еще и выяснилось, что виновник аварии угнал автомобиль у своего товарища. Сейчас полиция выясняет все детали этого опасного приключения. А сбитые женщины, тем временем, приходят в себя в больнице.

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