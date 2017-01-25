ДТП на Киевщине: мужчину сбили прямо во время ремонта автомобиля

На столичном Броварском проспекте "Славута" на полном ходу врезалась в "Жигули". Водитель "копейки" в момент удара как раз стоял посреди дороги на аварийке и доставал из багажника инструменты. От мощного удара машину и владельца еще и отбросило под проезжающую фуру. Только чудом водитель "Жигулей" выжил! Его госпитализировали с переломами рук и ног. А вот водитель "Славуты" травмировал голову, однако от госпитализации отказался.