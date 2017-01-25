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Первая смерть от гриппа в Киеве

25 января 2017, 17:06
Первая смерть от гриппа в Киеве

Жертвой стала женщина средних лет. Всего же за прошедшую неделю в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 190 тысяч человек. Из них более половины - дети до 17 лет. То есть количество больных снова растет! При этом в больницах оказались почти четыре процента больных. Однако, эпид-порог не превышен ни в одном регионе! Самый высокий показатель заболеваемости в Волынской области, самый низкий - в Харьковской. В прошлом году за эпид-сезон от осложнений после болезни умерли более полусотни украинцев.

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