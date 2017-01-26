Военный КрАЗ вызвал смертельную аварию неподалеку Святогорска Донецкой области

По пока что неизвестной причине грузовик вылетел на встречную, сначала протаранил Audi, затем зацепил Daewoo и вылетел в кювет. С тяжелыми травмами и без сознания с места ДТП скорая забрала водителя Audi. Медики целый час пытались спасти жизнь мужчине, впрочем - тщетно. Несчастный умер в реанимации. Водитель и пассажир Daewoo серьезно не пострадали. О состоянии военного, который был за рулем КрАЗа, пока ничего не известно.