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Военный КрАЗ вызвал смертельную аварию неподалеку Святогорска Донецкой области

26 января 2017, 12:09
Военный КрАЗ вызвал смертельную аварию неподалеку Святогорска Донецкой области

По пока что неизвестной причине грузовик вылетел на встречную, сначала протаранил Audi, затем зацепил Daewoo и вылетел в кювет. С тяжелыми травмами и без сознания с места ДТП скорая забрала водителя Audi. Медики целый час пытались спасти жизнь мужчине, впрочем - тщетно. Несчастный умер в реанимации. Водитель и пассажир Daewoo серьезно не пострадали. О состоянии военного, который был за рулем КрАЗа, пока ничего не известно.

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