На Тернопольщине перевернулся автобус с двумя десятками пассажиров

По меньшей мере десять человек получили травмы во время ужасной аварии с рейсовым автобусом на Тернопольщине. Свидетели говорят, из-за плохой погоды автомобиль начало заносить и, несмотря на все старания водителя, - машина вылетела на обочину и перевернулась. Только каким-то чудом никто не погиб. К врачам обратились 12 человек. Одного пассажира забрали в реанимацию. Окончательную причину аварии установят правоохранители, впрочем предварительная версия - ДТП произошло из-за гололеда.