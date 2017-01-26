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На Тернопольщине перевернулся автобус с двумя десятками пассажиров

26 января 2017, 12:48
На Тернопольщине перевернулся автобус с двумя десятками пассажиров

По меньшей мере десять человек получили травмы во время ужасной аварии с рейсовым автобусом на Тернопольщине. Свидетели говорят, из-за плохой погоды автомобиль начало заносить и, несмотря на все старания водителя, - машина вылетела на обочину и перевернулась. Только каким-то чудом никто не погиб. К врачам обратились 12 человек. Одного пассажира забрали в реанимацию. Окончательную причину аварии установят правоохранители, впрочем предварительная версия - ДТП произошло из-за гололеда.

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