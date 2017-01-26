Кадры с избиением бабушки в доме престарелых в США возмутили интернет-пользователей

С кулаками - на слабых. В сеть попали кадры жестокого издевательства над немощной женщиной-инвалидом и собакой. Все произошло в американском доме престарелых. Старушку, которую должны окружить теплом и заботой, бьет сиделка. Бренда, так зовут садистку, завелась, так как бабушка покормила животное не специальным кормом, а едой со стола. Поэтому сначала безжалостная женщина толкает собаку старушки, а потом бросается на саму беспомощную песионерку. На голову несчастной сыплются удар за ударом. Избивая бабушку, неистовая злодейка еще и нецензурно ругается. Что сейчас с жестокой сиделкой - неизвестно. Впрочем, пользователей сети это видео очень возмутило.