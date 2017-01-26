В горах Италии до сих пор ищут жертв лавины

Тело 24-ой жертвы смертоносной лавины, которая сошла на трехэтажный отель в итальянском горном массиве Гран-Сассо, нашли накануне утром. Еще 5 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Местные СМИ предполагают, что надежды найти хоть кого-то из пропавших живыми - почти нет. Напомним, трагедия произошла 18 января на курорте близ городка Фариндола. Восхождение мощной снежной лавины, скорее всего, спровоцировали землетрясения, которые произошли в тот день в центральной Италии. Огромный слой снега буквально похоронил под собой трехэтажное здание, когда там находились несколько десятков человек.