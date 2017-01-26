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В столице годовалый ребенок умер от купания в кипятке!

26 января 2017, 17:06
В столице годовалый ребенок умер от купания в кипятке!

В Киеве женщина покупала годовалую дочь в кипящей воде. Когда же поняла, что натворила - обработала медицинскими средствами пораженное тельце и положила кроху спать. Несколько дней малышка мучилась от страшной боли. Когда же ей совсем стало плохо - ребенка отвезли в больницу. Медики констатировали у девочки страшные ожоги, впрочем помочь бедняжке не успели. Малышка умерла. Уже известно, кипяток полился из бойлера, когда мама купала девочку. Но правоохранители еще выясняют все обстоятельства трагедии и уже начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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Здоровье, Несчастные случаи, Убийства

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