В столице годовалый ребенок умер от купания в кипятке!

В Киеве женщина покупала годовалую дочь в кипящей воде. Когда же поняла, что натворила - обработала медицинскими средствами пораженное тельце и положила кроху спать. Несколько дней малышка мучилась от страшной боли. Когда же ей совсем стало плохо - ребенка отвезли в больницу. Медики констатировали у девочки страшные ожоги, впрочем помочь бедняжке не успели. Малышка умерла. Уже известно, кипяток полился из бойлера, когда мама купала девочку. Но правоохранители еще выясняют все обстоятельства трагедии и уже начали уголовное производство по статье "Умышленное убийство".