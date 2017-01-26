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В Днепре дерзко расстреляли бизнесмена и его охрану

26 января 2017, 21:27
В Днепре дерзко расстреляли бизнесмена и его охрану

Вашему вниманию - эксклюзивные кадры, снятые журналистами "Свідка". В сторону легковушки, в которой находился предприниматель, киллеры высадили более трех десятков пуль с автомата Калашникова. Уже известно: погибшему бизнесмену, на которого и раньше охотились бандиты, было 53 года. Он занимался продажей валюты и этим роковым вечером перевозил крупную сумму наличными. Она и стала добычей нападавших. В полиции говорят - смертей могло быть больше. Жизнь охранникам, которые получили тяжелые ранения, спасли бронежилеты.

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Ограбления, Убийства

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