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В Одессе неизвестный расстрелял мужчину из-за замечания

26 января 2017, 17:35
В Одессе неизвестный расстрелял мужчину из-за замечания

В Одессе неизвестный мужчина пытался заехать на территорию рынка на мопеде. Его решил остановить 62-летний пенсионер. Но услышав от прохожего несколько слов возмущения, неадекват достал пистолет и начал стрелять по своей жертве. Он выпустил четыре пули. Две попали в мужчину, в частности в шею. Стрелок же уехал. Раненый одессит несмотря на страшные травмы выжил. Его уже прооперировали. А вот нападающего правоохранители нашли только к вечеру. И во время задержания он так же был на своем двухколесном. Не хотел останавливаться, но какой-то момент все же затормозил, снял шлем и выстрелил себе в голову. Преступник скончался. Правоохранители сейчас выясняют, кто он и почему разъезжал по городу с огнестрельным оружием.

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Драки и насилие, Убийства

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