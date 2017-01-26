В Сумах неадекват с шилом бросался на патрульных

55-летний мужчина, едва державшийся на ногах, пытался разобраться с правоохранителями - сначала бранью, а затем - шилом. К слову, полицейских вызвала мать дебошира, которую он избил. Мужчине приказали собираться в участок на допрос. Но вместо успокоиться, пьяный сын совсем ошалел, достал из кармана шило и двинулся на патрульного. Тот быстро среагировал - брызнул из газового баллончика. Мужчина, как выяснилось, - бывший тюряжник, что провел за решеткой не один год жизни.