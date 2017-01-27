Полицейские в Запорожье раскрыли новую мошенническую схему

Похищали автомобили, а затем - возвращали. Правда, за вознаграждение! Придумал такую ​​аферу курсант-неудачник правоохранительного вуза, которого исключили из учебного заведения за наркотики. Молодой человек создал целую банду. Сначала воры похищали авто. Впоследствии они находили владельца машины и за деньги обещали помощь в поисках железного коня. Мол, делать это будут с помощью знакомых в криминальном мире и правоохранительных органах. Получив деньги, мошенники таки возвращали похищенную машину своему клиенту. Только за полгода участники банды обогатились на десятки миллионов гривен. Теперь аферистов задержали. Правоохранители продолжают разыскивать возможных жертв преступников.