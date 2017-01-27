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В итальянских горах завершилась спасательная операция

27 января 2017, 12:53
В итальянских горах завершилась спасательная операция

Этот отель стал их братской могилой. Итальянские пожарные вытащили последние трупы из груды обломков льда, веток, мебели и камней. Теперь близкие жертв выстроились возле морга города Пескара за телами. В списках пропавших никого не осталось. 29 человек погибли, выжили одиннадцать. Поисковая операция в курортной зоне Гран-Сассо в Апеннинах продолжалась днем ​​и ночью, после того как неделю назад большой снег сошел с горы и двинул на 10 метров трехэтажное здание. Это произошло после серии сильных землетрясений. Возмущенная же общественность обвиняет власть в бездействии и требует наказать виновных. Ведь многие гости хотели выехать из отеля, но не имели возможности, поскольку дороги заблокировал снег. Местные считают, что спасательные мероприятия в горах надо было начать сразу после толчков.

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