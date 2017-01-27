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Коллектив Ансамбля имени Павла Вирского выступил в аэропорту "Борисполь"

27 января 2017, 13:03
Коллектив Ансамбля имени Павла Вирского выступил в аэропорту "Борисполь"

В Борисполе, в одном из терминалов аэропорта, накануне состоялся масштабный хореографический флешмоб. Участники - танцоры Ансамбля имени Павла Вирского. Неожиданный подарок для пассажиров устроили как промо всеукраинского тура коллектива, который в этом году празднует свой 80-летний юбилей. Трюки и виртуозные номера покажут в Полтаве, Северодонецке, Краматорске, Покровске, Мариуполе, Днепре и Киеве. Но именно в бориспольском аэропорту часть выступления показали впервые.

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