Коллектив Ансамбля имени Павла Вирского выступил в аэропорту "Борисполь"

В Борисполе, в одном из терминалов аэропорта, накануне состоялся масштабный хореографический флешмоб. Участники - танцоры Ансамбля имени Павла Вирского. Неожиданный подарок для пассажиров устроили как промо всеукраинского тура коллектива, который в этом году празднует свой 80-летний юбилей. Трюки и виртуозные номера покажут в Полтаве, Северодонецке, Краматорске, Покровске, Мариуполе, Днепре и Киеве. Но именно в бориспольском аэропорту часть выступления показали впервые.