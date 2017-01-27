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Мощный взрыв в Сумах!

27 января 2017, 21:54
Мощный взрыв в Сумах!

Под девятиэтажкой рванул короб под газовый счетчик. Он разлетелся на куски. А из-за повреждения трубы произошла сильная утечка газа. Поэтому это просто чудо, что дом не взлетел на воздух. Правоохранители предполагают, это мог быть теракт. Говорят, в короб могли подложить взрывчатку, так как неподалеку нашли чеку от гранаты. Рвануло накануне, около 23-го часа. Первыми на место прибыли правоохранители, они сразу эвакуировали всех жителей, а это две сотни людей. Дом оцепили, а коммунальщики перекрыли газ. Кстати, именно в этот день в многоэтажке установили этот короб и планировали установить сам счетчик и подключить его к газовой трубе, однако люди были категорически против.

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