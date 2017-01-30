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В реанимации харьковской больницы скончался один из пострадавших от взрыва

30 января 2017, 17:04
В реанимации харьковской больницы скончался один из пострадавших от взрыва

Ужасный случай произошел в жилой пятиэтажке поселка Слобожанское Змиевского района. Во время ремонтных работ в квартире на 5 этаже рванул газовый баллон. Одна из версий - прибор занесли в помещение с мороза, в тепле газ начал расширяться и вытекать, а какая-то искра вызвала взрыв, после чего произошел пожар. 23-летнюю девушку взрывной волной выбросило из окна 5 этажа, еще четверо мужчин получили тяжелые ожоги.

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Здоровье, Катастрофы, Несчастные случаи, Пожары

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