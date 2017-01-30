В реанимации харьковской больницы скончался один из пострадавших от взрыва

Ужасный случай произошел в жилой пятиэтажке поселка Слобожанское Змиевского района. Во время ремонтных работ в квартире на 5 этаже рванул газовый баллон. Одна из версий - прибор занесли в помещение с мороза, в тепле газ начал расширяться и вытекать, а какая-то искра вызвала взрыв, после чего произошел пожар. 23-летнюю девушку взрывной волной выбросило из окна 5 этажа, еще четверо мужчин получили тяжелые ожоги.