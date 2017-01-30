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Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве селянина в Ровенской области

30 января 2017, 17:24
Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве селянина в Ровенской области

Мужчин, причастных к убийству 54-летнего мужчины в селе Люхча, задержали сотрудники полиции возле Ровно. Молодые люди ехали на машине, и когда их остановили патрульные, двое бросились бежать. Когда беглецов поймали, в машине нашли целый арсенал оружия! По информации полиции, именно с него молодые люди расстреляли селянина.

Мужчины приехали к его дому, позвали сына погибшего, который занимался скупкой янтаря, разговаривали в гараже, ссорились, и кто-то выстрелил. На выстрел прибежал отец скупщика. Как только мужчина открыл дверь, получил несколько выстрелов в живот. Он умер в карете скорой помощи. Сына также доставили в больницу со сломанным пальцем. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства гибели селянина.

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