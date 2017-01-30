Документальная лента телеканала "Интер" получила первую премию фестиваля "Киноассамблея на Днепре"

Ежемесячно в мире за веру погибает около трехсот христиан, разрушается более двухсот храмов. Это страшная статистика Международной правозащитной организации Open Doors. Трудно представить, что все это происходит в цивилизованном XXI веке. О новой эпохе гонений христиан в мире рассказывает документальная лента телеканала "Интер" - "Спасти и сохранить". Накануне она получила первую премию Восьмого международного фестиваля документального кино "Киноассамблея на Днепре".