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Документальная лента телеканала "Интер" получила первую премию фестиваля "Киноассамблея на Днепре"

30 января 2017, 18:09
Документальная лента телеканала "Интер" получила первую премию фестиваля "Киноассамблея на Днепре"

Ежемесячно в мире за веру погибает около трехсот христиан, разрушается более двухсот храмов. Это страшная статистика Международной правозащитной организации Open Doors. Трудно представить, что все это происходит в цивилизованном XXI веке. О новой эпохе гонений христиан в мире рассказывает документальная лента телеканала "Интер" - "Спасти и сохранить". Накануне она получила первую премию Восьмого международного фестиваля документального кино "Киноассамблея на Днепре".

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