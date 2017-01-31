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На Киевщине задержали группу похитителей людей

31 января 2017, 14:24
На Киевщине задержали группу похитителей людей

Молодых людей разозлило то, что местный житель украл у них электроинструмент. Поэтому компания совершила самосуд. Сначала мужчину избили, далее - забросили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. К счастью, жестокую расправу увидел один из селян, который сразу вызвал полицию. И уже через несколько часов трое из семи нападавших были задержаны. Избитого мужчину отвезли в больницу, его обидчиков - в СИЗО, сейчас они под следствием. За похищение человека молодые люди могут попасть за решетку на 5 лет.

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Драки и насилие

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