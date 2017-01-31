В Тернополе задержали таксиста-насильника

Девушка, на рассвете возвращавшаяся из ночного клуба, села в припаркованное на обочине такси. Водитель довез ее домой, но не отпустил, а, угрожая ножом, изнасиловал. Только злоумышленник ушел, девушка позвонила в полицию. Она описала обидчика и дала патрульным номер его мобильного. Так его и поймали - полицейские вызвали таксиста, выдав себя за обычного пассажира. Оказалось, что водитель - рецидивист: отсидел за сутенерство и вымогательство интимной близости.