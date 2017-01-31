Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 3 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Убийства

Выбрать дату
RSS

В поселке Высокий на Харьковщине двое мужчин молотками забили 67-летнего пенсионера

31 января 2017, 14:53
В поселке Высокий на Харьковщине двое мужчин молотками забили 67-летнего пенсионера

Убили ради наживы. За несколько часов до преступления они выпивали со своей будущей жертвой. Затем ушли из дома мужчины и вернулись, когда тот уже спал, и набросились на него. Били в основном по голове, до смерти. Кроме электроинструментов и телефона, забрали из дома еще деньги. Сейчас убийц задержали. В полиции говорят, что преступникам 42 и 35 лет. Они жители соседнего города Пивденное, безработные, и один из них уже имел судимость. Правоохранители начали сразу два уголовных производства по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".

Обсудить на Facebook
Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Свідок
Свідок

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab