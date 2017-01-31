В поселке Высокий на Харьковщине двое мужчин молотками забили 67-летнего пенсионера

Убили ради наживы. За несколько часов до преступления они выпивали со своей будущей жертвой. Затем ушли из дома мужчины и вернулись, когда тот уже спал, и набросились на него. Били в основном по голове, до смерти. Кроме электроинструментов и телефона, забрали из дома еще деньги. Сейчас убийц задержали. В полиции говорят, что преступникам 42 и 35 лет. Они жители соседнего города Пивденное, безработные, и один из них уже имел судимость. Правоохранители начали сразу два уголовных производства по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".