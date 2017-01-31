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В Запорожье доцента юридического факультета поймали на взятках

31 января 2017, 15:26
В Запорожье доцента юридического факультета поймали на взятках

Преподаватель систематически требовал деньги от студентов за сдачу экзаменов. Расценки колебались от четырехсот до одной тысячи гривен. Задержали вымогателя на рабочем месте. Интересно, что взятки доцент прятал в Уголовном кодексе. Правоохранители также изъяли зачетные ведомости, в которых напротив фамилий студентов, отказавшихся платить "дань", стояли отметки о несдаче экзамена. Правоохранители уже напомнили горе-преподавателю, что по тому же Уголовному кодексу за взяточничество он может попасть за решетку на 10 лет.

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