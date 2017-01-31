Еще двое пострадавших скончались от взрыва в поселке Слобожанское на Харьковщине

Там в квартире рванул газовый баллон, который занесли с мороза в теплое помещение. Пострадали пять человек - с ожогами в крайне тяжелом состоянии они были доставлены в реанимацию. Почти сразу умер старший ремонтник. Сегодня ночью врачи констатировали смерть его 23-летнего помощника. А утром остановилось сердце 43-летнего владельца квартиры, где с помощью газовой горелки обустраивали натяжной потолок. В тяжелом состоянии в больнице остаются молодожены. У 23-летнего мужчины почти полностью обожженное тело, его жена получила меньше ожогов, так как, спасаясь от пожара, она выпрыгнула с балкона пятого этажа.