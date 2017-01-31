На Киевщине двое мужчин похитили 9-летнего мальчика и требовали у его бабушки выкуп

Киднепер познакомился с мальчиком на улице, пообещал подарить ему сноуборд и в итоге посадил в свой автомобиль. Похититель привез Вадима в свой дом, а там вместе с сообщником завязал ему рот и скрутил руки. Бабушке же мальчика передали записку, где указали, что вернут внука, если старушка заплатит 10 тысяч гривен. Преступников задержали, а вот мальчик сам вернулся домой. Из плена его освободила женщина - вероятно одна из знакомых похитителей.