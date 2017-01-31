История о 6-летнем мальчике, в которого случайно стреляли в Днепре, оказалась выдумкой родителей!

Более полусотни правоохранителей несколько дней искали стрелка, который посреди улицы якобы стрелял в мальчика. Опросили свидетелей и выяснили: ребенка ранили не на улице. Напомним, Андрюша попал в больницу с ранением легкого. Медики успокоили - ребенка прооперируют, и он будет жить. Во время вмешательства хирурги изъяли пулю от пистолета Флобера. Родители сначала рассказывали: в сына во время прогулки попали подростки. Но оказалось, Андрея подстрелил другой мальчик - семи лет. И трагедия произошла в квартире из-за игр с пистолетом. Родители оправдываются - солгали, потому что испугались. Но в полиции планируют переквалифицировать дело: родителей раненого малыша накажут за ненадлежащий уход и лживые показания.