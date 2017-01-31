СБУ задержала за взяточничество одного из руководителей поста "Черноморск" Одесской таможни

Он вместе с подчиненными организовал механизм заработка на предпринимателях. Таможенники создавали бизнесменам препятствия при оформлении импортных грузов. В частности, чтобы забрать свой товар, коммерсанты должны были платить сотрудникам таможни так называемый откат. Именно на получении взятки от одного из предпринимателей за беспрепятственное растаможивание и погорел один из руководителей учреждения. По информации СБУ, он требовал от бизнесмена две с половиной тысячи долларов. Сейчас проводятся следственные действия, проводятся обыски места работы и дома чиновников Одесской таможни.