У здания колледжа Торонто неизвестный расстрелял прохожего

Стрелок выпустил до двенадцати пуль, сердце жертвы остановилось еще до приезда медиков. Сейчас убийцу ищут и проверяют, не связан ли он с квебекским террористом, который убил шесть человек на службе в мечети. Это 27-летний Александр Бизонет. Ему уже предъявлено обвинение! Известно, что боевик действовал без сообщников. Он был сторонником праворадикальных партий, националистом. Изучал в университете политологию и антропологию. В соцсетях поддерживал взгляды Дональда Трампа и кандидата на пост президента Франции - Марин Ле Пен.