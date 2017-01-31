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У здания колледжа Торонто неизвестный расстрелял прохожего

31 января 2017, 18:10
У здания колледжа Торонто неизвестный расстрелял прохожего

Стрелок выпустил до двенадцати пуль, сердце жертвы остановилось еще до приезда медиков. Сейчас убийцу ищут и проверяют, не связан ли он с квебекским террористом, который убил шесть человек на службе в мечети. Это 27-летний Александр Бизонет. Ему уже предъявлено обвинение! Известно, что боевик действовал без сообщников. Он был сторонником праворадикальных партий, националистом. Изучал в университете политологию и антропологию. В соцсетях поддерживал взгляды Дональда Трампа и кандидата на пост президента Франции - Марин Ле Пен.

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Драки и насилие, Убийства

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