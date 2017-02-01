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С 6 февраля стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании

1 февраля 2017, 12:23
С 6 февраля стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании

Основное отличие нынешнего тестирования - его результаты автоматически станут оценкой государственной итоговой аттестации. Проводить ВНО будут в два этапа. Первый основной - с 23 мая по 16 июня. Следующий дополнительный - с 3 до 12 июля. Проверить свои силы абитуриенты смогут на пробном тестировании в течение первых двух недель апреля. А сейчас абитуриентам стоит уже начинать готовить документы и выбирать предметы, которые они хотят сдавать. Их четыре. Обязательными являются украинский язык и литература.

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