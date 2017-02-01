Пожар на Виннитчине: четверо детей сожгли свой дом

Жуткий случай произошел в селе Пултовцы Винницкой области. Родители отлучились по делам, а четверо детей в возрасте от 2 до 13 лет, которые были в доме одни, решили подбросить дров в печь. От случайной искры мгновенно загорелись деревянные стены, ведь дом построен из сруба. Огонь распространился мгновенно. Пламя локализовали спасатели, пришлось обесточить целое село. К счастью, дети успели вовремя выбежать из огненной ловушки, поэтому чудом обошлось без жертв. Как оказалось, семья - многодетная. Сейчас родителям и их семерым потомкам местная власть ищет убежище, потому что их дом выгорел дотла.