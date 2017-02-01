Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 3 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Контрабанда

Выбрать дату
RSS

Военного с целой сумкой взрывчатки задержали в столичном метро

1 февраля 2017, 16:18
Военного с целой сумкой взрывчатки задержали в столичном метро

Более полусотни тротиловых шашек, шестьсот патронов для автомата, гранаты и запалы... Такой арсенал оружия перевозил военный в столичной подземке. Мужчину с сумкой со взрывчаткой задержали на станции метро "Житомирская". Военный рассказал, что все это нашел в канаве рядом с полигоном в городе Гончаровск и решил забрать домой в Житомирскую область. И уже там использовать все для собственных нужд. Сейчас 29-летний мужчина, проходящий службу в одной из воинских частей, задержан. Арсенал отдали на экспертизу. Военному грозит до десяти лет лишения свободы.

Обсудить на Facebook
Контрабанда

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "Детективы"
Сериал "Детективы"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab