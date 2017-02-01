Военного с целой сумкой взрывчатки задержали в столичном метро

Более полусотни тротиловых шашек, шестьсот патронов для автомата, гранаты и запалы... Такой арсенал оружия перевозил военный в столичной подземке. Мужчину с сумкой со взрывчаткой задержали на станции метро "Житомирская". Военный рассказал, что все это нашел в канаве рядом с полигоном в городе Гончаровск и решил забрать домой в Житомирскую область. И уже там использовать все для собственных нужд. Сейчас 29-летний мужчина, проходящий службу в одной из воинских частей, задержан. Арсенал отдали на экспертизу. Военному грозит до десяти лет лишения свободы.