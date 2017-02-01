Число жертв взрыва газового баллона на Харьковщине возросло до четырех человек

Сегодня ночью в реанимации ожогового центра остановилось сердце еще одного пациента - 23-летнего сына владельца квартиры, где произошло несчастье. От ожогов на день раньше умерли его отец и двое рабочих-ремонтников, которые обустраивали в доме натяжной потолок. По предварительной информации, взрыв произошел из-за вопиющего нарушения правил безопасности - в теплое помещение с мороза занесли газовый баллон. В реанимации остается 23-летняя девушка. Спасаясь, она выпрыгнула с пятого этажа. Ее состояние медики оценивают как критическое.