На Сумщине полиция задержала двух мужчин, которые обокрали таксиста

Он должен был отвезти пассажиров из райцентра в село Обложки. Но уже на месте мужчины вытолкали водителя из машины, избили его, забрали деньги, телефон и верхнюю одежду. Также выбросили в снег и пожилого пассажира. А дальше взялись за руль но, как оказалось, навыков вождения не имели. Тогда похитители посадили на заднее сиденье таксиста, чтобы подсказывал. Когда авто остановилось, мужчине удалось убежать. Его подобрал другой водитель, который и вызвал полицию. Оба злоумышленника - ранее судимые.