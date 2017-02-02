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Группа контрабандистов переправляла драгоценности и предметы старины из Украины в Западную Европу и США

2 февраля 2017, 13:12
Группа контрабандистов переправляла драгоценности и предметы старины из Украины в Западную Европу и США

Старинные монеты, меч и другие предметы быта прошлых веков пытался вывезти из Украины контрабандист. Драгоценности сотрудники Службы безопасности нашли в технологических полостях рейсового автобуса Киев-Минск. Кроме этого они провели семь обысков в различных регионах страны, проверяли других фигурантов, входивших в группировку контрабандистов. Изъяли более тысячи предметов старины, в частности оружие и кольца. Сейчас известно, что к преступной банде причастны пять украинцев и двое белорусов. Ценности они переправляли из Украины в Беларусь, а уже оттуда в Западную Европу и США. Все найденные вещи сейчас на экспертизе. Начаты уголовные производства. Продолжается следствие.

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