В Сумах правоохранители разоблачили подземный наркосад

В обычном, на первый взгляд, гараже обнаружили еще один ярус. На несколькометровой глубине - теплица с кустами марихуаны. Обустроили ее по всем требованиям агротехники: здесь поддерживали необходимую влажность и температуру, обеспечивали циркуляцию воздуха. Собрать очередной урожай наркодельцам помешали правоохранители. Кроме растений, в гараже нашли высушенное зелье и устройство для его курения. Наркопроизводителям грозит до 5 лет лишения свободы.