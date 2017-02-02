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В Сумах правоохранители разоблачили подземный наркосад

2 февраля 2017, 13:50
В Сумах правоохранители разоблачили подземный наркосад

В обычном, на первый взгляд, гараже обнаружили еще один ярус. На несколькометровой глубине - теплица с кустами марихуаны. Обустроили ее по всем требованиям агротехники: здесь поддерживали необходимую влажность и температуру, обеспечивали циркуляцию воздуха. Собрать очередной урожай наркодельцам помешали правоохранители. Кроме растений, в гараже нашли высушенное зелье и устройство для его курения. Наркопроизводителям грозит до 5 лет лишения свободы.

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