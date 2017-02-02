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Трое студентов погибли в смертельном ДТП в Киеве

2 февраля 2017, 14:57
Трое студентов погибли в смертельном ДТП в Киеве

Водитель BMW на большой скорости не справился с управлением и врезался в отбойник. А дальше машину бросило прямо под грузовик, стоявший на территории автозаправки. На месте погибли два человека. Их тела спасатели вытаскивали из автомобиля с помощью спецоборудования. Еще одного молодого человека забрала скорая, но он скончался по дороге в больницу. В полиции уже установили личности всех погибших. Это трое студентов двадцати двух лет. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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