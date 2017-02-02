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В Киеве двое преступников пытались уйти от копов на угнанном автомобиле

2 февраля 2017, 15:20
В Киеве двое преступников пытались уйти от копов на угнанном автомобиле

Машиной похитители завладели в одном из районов столицы, просто выбросив владелицу из салона. Только когда сели в красный "Форд", поняли, что в салоне есть пассажирка. Женщину связали и выбросили рядом с лесополосой. Между тем, владелица похищенной машины дала ориентирование правоохранителям. К погоне за злоумышленниками присоединилась и полиция охраны. И только после столкновения "Форда" с их служебным авто криминальный дуэт задержали. Преступники сейчас дают показания. Известно, что они уже имели судимость.

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ДТП, Ограбления

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