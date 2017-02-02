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Правоохранители разоблачили крупный канал наркоторговли

2 февраля 2017, 16:27
Правоохранители разоблачили крупный канал наркоторговли

Крупнейшую за последние годы партию тяжелых наркотиков изъяли в Запорожье. Аж на 20 миллионов гривен. Наркобарона задержали. Это 46-летний криминальный авторитет по прозвищу "Чех", который уже имел судимость. Он организовывал и контролировал нарко-сеть. Кроме нескольких килограммов психотропных веществ, правоохранители нашли оружие, боеприпасы и взрывчатку. В полиции говорят: наркоторговец имел широкие международные связи, отлаженную логистику и высокий уровень конспирации.

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