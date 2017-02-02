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В арендованной квартире в Киеве разоблачили настоящую нарколабораторию

2 февраля 2017, 16:57
В арендованной квартире в Киеве разоблачили настоящую нарколабораторию

Правоохранители задержали 25-летнего молодого человека, который в чужом доме изготавливал амфетамин. Кроме этого, там нашли другие наркотики. Во время обыска задержали еще двух человек. 17-летнюю девушку, которая имела при себе белый порошок, и владельца квартиры. Все трое ранее имели проблемы с законом. И, вероятно, причастны к изготовлению и сбыту психотропных веществ. Судьбу друзей-наркодилеров решит суд.

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