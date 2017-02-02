Три человека погибли, еще четверо попали в больницы в результате жуткой ДТП на Днепропетровщине

Лобовое столкновение ВАЗа с внедорожником произошло утром на трассе вблизи областного центра. Пытаясь обогнать авто впереди, легковушка вылетела на встречную полосу. Кошмарное происшествие сняла камера наблюдения. В салоне "Жигулей", кроме водителя, который чудом выжил, было еще четверо пассажиров. Двое парней и девушка от мощного удара умерли мгновенно. В "УАЗ Патриот" пострадавших трое - все работники частного охранного агентства.