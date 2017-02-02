Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 3 февраля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Общество

Выбрать дату
RSS

"Скрябин" без Кузьмы: как прошли эти два года и куда движется группа?

2 февраля 2017, 17:51
"Скрябин" без Кузьмы: как прошли эти два года и куда движется группа?

Сегодня - годовщина трагической смерти Андрея Кузьменко, певца, музыканта, фронтмена группы "Скрябин", а еще - телеведущего, продюсера и писателя. Он погиб в аварии. Его автомобиль столкнулся с грузовиком, когда музыкант спешил в Киев после концерта в Кривом Роге. Память Андрея почтили в Харькове. Группа "Скрябин" исполнила для зрителей любимые хиты. О том, каким Андрей остался в воспоминаниях друзей, куда движется группа "Скрябин" без Кузьмы и о премьере, которую готовят для поклонников, смотрите в сюжете.

Обсудить на Facebook
Общество

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Свідок
Свідок

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab