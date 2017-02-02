"Скрябин" без Кузьмы: как прошли эти два года и куда движется группа?

Сегодня - годовщина трагической смерти Андрея Кузьменко, певца, музыканта, фронтмена группы "Скрябин", а еще - телеведущего, продюсера и писателя. Он погиб в аварии. Его автомобиль столкнулся с грузовиком, когда музыкант спешил в Киев после концерта в Кривом Роге. Память Андрея почтили в Харькове. Группа "Скрябин" исполнила для зрителей любимые хиты. О том, каким Андрей остался в воспоминаниях друзей, куда движется группа "Скрябин" без Кузьмы и о премьере, которую готовят для поклонников, смотрите в сюжете.