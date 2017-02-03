Правоохранители проводят обыски в рамках расследования стрельбы в Олевске

Ножи, автоматы и янтарь - таковы результаты первой волны обысков на Житомирщине. Правоохранители работали в пяти районах области. Всего на складах у организаторов янтарного бизнеса нашли 600 килограммов незаконно добытого янтаря, 50 килограммов кварца и оборудование для скупки и продажи камней. Такие обыски проводятся в рамках расследования стрельбы в Олевске. Напомним, 16 января в самом центре города несколько десятков копателей янтаря устроили стрельбу. Тогда огнестрельные ранения получили семеро мужчин: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых умер через несколько дней в больнице.