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Правоохранители проводят обыски в рамках расследования стрельбы в Олевске

3 февраля 2017, 11:26
Правоохранители проводят обыски в рамках расследования стрельбы в Олевске

Ножи, автоматы и янтарь - таковы результаты первой волны обысков на Житомирщине. Правоохранители работали в пяти районах области. Всего на складах у организаторов янтарного бизнеса нашли 600 килограммов незаконно добытого янтаря, 50 килограммов кварца и оборудование для скупки и продажи камней. Такие обыски проводятся в рамках расследования стрельбы в Олевске. Напомним, 16 января в самом центре города несколько десятков копателей янтаря устроили стрельбу. Тогда огнестрельные ранения получили семеро мужчин: четверо - жители Олевского района и еще трое - львовяне, один из которых умер через несколько дней в больнице.

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