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На Закарпатье сотрудники СБУ задержали пограничника-взяточника

3 февраля 2017, 12:30
На Закарпатье сотрудники СБУ задержали пограничника-взяточника

Военнослужащий работал в Мукачевском пограничном отряде. Полторы тысячи долларов США он требовал с местного жителя. За это обещал упростить процедуру пропуска автотранспорта, который вез продукты питания через границу. Коррупционера задержали с поличным. Во время обыска СБУ-шники обнаружили у него дневную черную кассу. Это 900 евро, 200 долларов, 16 тысяч гривен и 2100 леев. Пакеты с деньгами мужчина прятал даже в туалете. Открыто уголовное производство.

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