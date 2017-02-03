На Закарпатье сотрудники СБУ задержали пограничника-взяточника

Военнослужащий работал в Мукачевском пограничном отряде. Полторы тысячи долларов США он требовал с местного жителя. За это обещал упростить процедуру пропуска автотранспорта, который вез продукты питания через границу. Коррупционера задержали с поличным. Во время обыска СБУ-шники обнаружили у него дневную черную кассу. Это 900 евро, 200 долларов, 16 тысяч гривен и 2100 леев. Пакеты с деньгами мужчина прятал даже в туалете. Открыто уголовное производство.