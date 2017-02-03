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Смертельное ДТП со взрывом произошло в Немешаево под Киевом

3 февраля 2017, 16:58
Смертельное ДТП со взрывом произошло в Немешаево под Киевом

На скользкой дороге "Опель" двигался в сторону столицы и решил обогнать грузовики. Не справившись с управлением, автомобиль развернуло, и он протаранил отбойник, а затем влетел в фуру. От удара в машине взорвался газовый баллон. Потушить его помогли остановившиеся водители. В результате аварии 26-летний водитель "Опеля" скончался в больнице. Пассажирку легковушки в тяжелом состоянии доставили в больницу в Бородянке.

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