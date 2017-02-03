В Винницкой области из-за непогоды сложилась опасная ситуация на дорогах и тротуарах

Непогода бушует в Винницкой области. Там при минусовой температуре ночью прошел ледяной дождь, на дорогах региона гололедица. От таких погодных капризов уже есть первые жертвы. На автодороге Житомир - Могилев-Подольский утром произошло масштабное ДТП. Там на скользкой дороге столкнулись сразу четыре транспортных средства. Это два рейсовых автобуса международного сообщения, а еще легковушка и микроавтобус. В результате аварии погиб водитель пассажирского автобуса - гражданин Молдовы. Также пострадали двое пассажиров легковушки. Тем временем в городе пешеходы жалуются на скользкие тротуары. На автодорогах региона утром пришлось даже ограничить движение транспорта. Впрочем через несколько часов ограничения сняли. Между тем, в облавтодоре водителей призывают воздержаться от дальних поездок.