Из-за сложных погодных условий в пяти областях частично ограничили движение транспорта

На дорогах Житомирщины - для автобусов. В Киевской и Хмельницкой областях на автодорогах местного значения - для грузовиков и автобусов. В Черкасской области временно ограничили движение крупногабаритного и пассажирского транспорта. Речь идет об участках трасс Киев - Одесса и Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. В Закарпатской области частично перекрыли дороги из-за схождения снежных лавин. Водителям следует быть очень осторожными, потому что на всей территории Украины ожидается снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед.