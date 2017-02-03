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Из-за сложных погодных условий в пяти областях частично ограничили движение транспорта

3 февраля 2017, 18:50
Из-за сложных погодных условий в пяти областях частично ограничили движение транспорта

На дорогах Житомирщины - для автобусов. В Киевской и Хмельницкой областях на автодорогах местного значения - для грузовиков и автобусов. В Черкасской области временно ограничили движение крупногабаритного и пассажирского транспорта. Речь идет об участках трасс Киев - Одесса и Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка. В Закарпатской области частично перекрыли дороги из-за схождения снежных лавин. Водителям следует быть очень осторожными, потому что на всей территории Украины ожидается снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед.

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