Лавины и наводнения привели к стихийному бедствию в Закарпатье

На Закарпатье из-за резкого потепления наделали беды наводнения. Более сотни домовладений подтоплены, в воде - четыре жилых дома. Из-за сложной ситуации спасателям пришлось эвакуировать три семьи. Кроме этого, за ночь сошли три лавины, которые частично перекрыли дороги. А в Раховском районе в ловушку селевого потока попала машина с людьми. Их уже освободили, они не пострадали. Чрезвычайники в течение дня планируют подрыв льда на реках, чтобы лед не создавал пробок и не способствовал подтоплению жилых районов.