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У работницы одной из одесских школ обнаружили туберкулез

3 февраля 2017, 19:56
У работницы одной из одесских школ обнаружили туберкулез

Работница кухни жаловалась на кашель и температуру, и у нее заподозрили воспаление легких. Но при обследовании у женщины обнаружили активную форму туберкулеза. Правда, педагогов сначала успокаивали, - форма закрытая. Правда всплыла, когда родители услышали на собрании от фтизиатра о страшном диагнозе и забили тревогу. Тогда врачи вынуждены были рассказать, что у работницы кухни активная форма заболевания, поэтому теоретически она могла заразить окружающих. Однако, к счастью, с детьми женщина не контактировала, поэтому вероятность передачи болезни невысокая. Теперь всем в школе придется пройти обследование. Но заведение уже работает в обычном режиме.

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